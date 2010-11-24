Порушено кримінальну справу за перекриття Хрещатика

Міліція порушила кримінальну справу за фактом перекриття у Києві вулиці Інститутської і Хрещатика під час акції протесту підприємців 22 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави МВС України, начальник міліції громадської безпеки Віктор РАТУШНЯК.

«Вчора слідчим відділом Шевченківського райуправління була порушена кримінальна справа за фактом перекриття вулиці Хрещатик і Інститутської», - сказав він, додавши, що кримінальну справу порушено за ст. 293 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку).

Також він вважає, що події, які 22 листопада відбувалися на Хрещатику та Інститутській, де було пошкоджено два приватні автомобілі та сталася сутичка з працівниками правоохоронних органів, могли перерости в більш активну фазу – в масові безлади.

«На щастя, цього не сталося», - зазначив він, наголосивши при цьому, що в жодній заявці, поданій від учасників акції, не було вказано перекриття вулиць.

Саме тому, як зазначив заступник міністра, міліція виставила ланцюг із своїх співробітників, щоб уникнути травмування мітингуючих автомобілями, які проїжджали.

За словами заступника міністра, люди, які пошкодили автомобілі, будуть обов’язково встановлені і притягнуті до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада вранці на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали акцію протесту проти набуття чинності Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня.

Того дня міліція зафіксувала кілька фактів порушень громадського порядку під час акції протесту.

За даними Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві, від власників двох автомобілів надійшли заяви про пошкодження учасниками акції їхніх транспортних засобів. Зокрема, невідомі особи зламали на автомобілі «Рендровер» дзеркало заднього виду, інші пом’яли кузов легковика «Шкода-Октавіа». Як зазначили в ЦГЗ, всі ці епізоди задокументовано і по них прийматимуться відповідні рішення.