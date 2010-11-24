В Україні сформувався ринок консалтингових послуг - ЄБРР

За досить короткий час в Україні сформувався місцевий ринок консалтингових послуг, спектр яких в цілому відповідає світовій практиці.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР з посиланням на Огляд ринку консалтингових послуг, підготовлений консалтинговою групою «Астарта-Таніт» за замовленням Програми Ділових консультацій ЄБРР в Україні.

Згідно з повідомленням, огляд охопив всі регіони України, респондентами стали 203 компанії.

Обсяг консалтингового ринку в 2007-2009 роках склав в середньому близько 0,3% ВВП, що трохи більше, ніж аналогічні показники Польщі (0,1%) і Італії (0,2%), але менше, ніж у Фінляндії (1,1%), Німеччині (1%) і Великобританії (0,9%).

Найбільш ємними ринковими сегментами в Україні в 2009 році були консалтингові послуги у сфері інформаційних технологій (27% в загальному обсязі ринку), юридичний консалтинг (15%), маркетингові і стратегічні дослідження (13%). Діяльність консалтингових компаній в основному зосереджена в крупних містах, таких як Харків, Львів, Донецьк, але безперечним лідером є Київ.

Місцевий ринок характеризується і рядом проблем: низька обізнаність та інформованість споживачів, складність отримання об`єктивної інформації про діяльність і якість послуг консалтингових компаній. Респонденти Огляду також відзначили недовіру до консалтингу, низьку активність професійних об`єднань і невисокий рівень інтеграції українських консалтингових компаній в міжнародні об`єднання.

Довідка УНІАН. Програма Ділових консультацій ЄБРР прийшла в Україну в 2010 році з метою сприяти підвищенню конкурентоспроможності малих і середніх підприємств України, і розвивати місцевий ринок консультаційних послуг. Станом на листопад 2010 року, в рамках Програми почата реалізація 40 проектів з підтримки місцевого приватного бізнесу, 10 з яких були завершені і одержали рейтинг "успішний" і "дуже успішний". Для реалізації проектів залучаються переважно місцеві консультанти з необхідним досвідом роботи.