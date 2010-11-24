Федерація роботодавців просить Президента ветувати Податковий кодекс – рішення з'їзду
Федерація роботодавців України (ФРУ) просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скористатися правому вето щодо закону про Податковий кодекс.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Президента було прийняте на VII з`їзді ФРУ.
У зверненні наголошується, що в законі враховані не всі пропозиції роботодавців.
«Оскільки не всі пропозиції роботодавців враховані в ухваленому Верховною Радою України Податковому кодексі, підтримуючи малий і середній бізнес, ми, делегати VII з`їзду ФРУ, звертаємося до вас, шановний Вікторе Федоровичу, з проханням ветувати і повернути Податковий кодекс до Верховної Ради для доопрацювання як такий, що не створює мотивації для детінізації економіки України і не забезпечує економічного розвитку країни», - говориться у зверненні.
Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс.
Документом фактично скасована спрощена система оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки застосування пільг; скорочується ставка податку на прибуток, але розширюється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширюються повноваження податківців.
Він викликав суспільне обурення, масові акції протесту тривають по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати Кодекс.
22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.