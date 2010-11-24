Курс НБУ на 25 листопада

Офіційний курс НБУ на 25.11.10 100 USD - 793.8700 (24 листопада - 793.7700) 100 EUR - 1058.9432 (24 листопада - 1071.2720) 10 RUR - 2.5369 (24 листопада - 2.5389) Облікові курси банківських металів на 25.11.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-109256.36 (24 листопада-108032.10) 961 XAG 10 Срібло - 2176.00 (24 листопада - 2167.79) 962 XPT 10 Платина-131544.26 (24 лист.-131924.57) 964 XPD 10 Паладій - 55015.19 (24 листопада - 54373.25)

Офіційний курс НБУ на 25.11.10

100 USD - 793.8700 (24 листопада - 793.7700)

100 EUR - 1058.9432 (24 листопада - 1071.2720)

10 RUR - 2.5369 (24 листопада - 2.5389)



Облікові курси банківських металів на 25.11.10 за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото-109256.36 (24 листопада-108032.10)

961 XAG 10 Срібло - 2176.00 (24 листопада - 2167.79)

962 XPT 10 Платина-131544.26 (24 лист.-131924.57)

964 XPD 10 Паладій - 55015.19 (24 листопада - 54373.25)

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