Підприємці на Майдані Незалежності продовжують акцію протесту проти Податкового кодексу

На Майдані Незалежності у Києві підприємці продовжують акцію протесту проти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на головній площі столиці знаходяться близько 1,5 тис осіб. Крім того, ще близько 500 людей підходять до місця проведення акції з боку вулиці Городецького.

На даний час триває підготовка до мітингу і на сцені поки що немає промовців, лише грає музика. Навколо Майдану також немає правоохоронців, рух вулицею Хрещатик йде у звичному режимі.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада вранці на Майдані Незалежності підприємці розпочали акцію протесту проти Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою 18 листопада. Активісти вимагають, щоб Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заветував цей документ.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада у центрі Києва. Як пояснили у мерії, таке рішення прийнято “у зв’язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року...”.

Однак підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і залишати Майдан Незалежності.