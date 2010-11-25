У центрі Києві підприємці проводять мітинг проти Податкового кодексу

На Майдані Незалежності у Києві розпочався мітинг підприємців проти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз там перебувають близько 5 тис. мітингувальників і люди продовжують підходити до Майдану Незалежності.

Мітинг протестувальників відкрився Гімном України.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс. Він викликав громадське обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.