На Майдані Незалежності в Києві зібралося близько 4 тис. пікетувальників - міліція

Станом на 10.00 на Майдані Незалежності в Києві перебувають близько 4 тис. підприємців, які протестують проти нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Головному управлінні МВС у Києві.

При цьому в міліції зауважили, що, зокрема, з різних регіонів України на акцію протесту прибули три потяги і 9 автобусів зі Львова та Житомира.

Охорону громадського порядку забезпечують 1500 співробітників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, включаючи резерви.