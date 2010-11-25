Рівненська облрада закликає Януковича повернути Податковий кодекс на доопрацювання

Рівненська обласна рада прийняла звернення до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою відправити Податковий кодекс на доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, за основу звернення було взято текст, підготовлений депутатами від Партії регіонів та їх політичними союзниками, за який, із незначними доповненнями, проголосував 61 депутат облради з 74-х, які були присутні в залі.

Натомість пропозиції представників ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода» щодо необхідності застосування Президентом вето та відправлення у відставку авторів Податкового кодексу не пройшли.

Було схвалено лише пропозицію представника «Батьківщини» Олега ХОМИЧА щодо необхідності адміністрування податків із рівною відповідальністю контролюючих органів і підприємців.

Прийняття цього та інших рішень супроводжувалось вчора акцією протесту підприємців під стінами облради. Окремі представники місцевого малого та середнього бізнесу також взяли участь в обговоренні питання щодо Податкового кодексу.

Представники провладних партій, зокрема Партії регіонів (27 депутатів), Народної партії (7 обранців) та їх союзники нині в облради мають більшість і здатні контролювати прийняття рішень. Усього в облраді 80 депутатів.