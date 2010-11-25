Підприємці вважають, що домовленості з владою їх роз’єднають

Підприємці вважають, що домовленості із владою їх роз’єднають.

Зокрема, як заявив один з учасників акції протесту на Майдані Незалежності, підприємець Максим МАНЬКОВСЬКИЙ в ефірі ТВі, єдиною вимогою підприємців залишається вето Президента на новий Податковий кодекс.

«Вимогою людей, які стоять на Майдані, є вето Президента на Податковий кодекс. Всі інші вимоги недостатні, аби задовольнити підприємців... Декілька розділів кодексу викликають питання у підприємців. Після застосування вето депутати могли б їх знову проголосувати протягом року, спокійно, радячись з підприємцями», - сказав він, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

М.МАНЬКОВСЬКИЙ вважає, що будь-які інші домовленості призведуть до роз’єднання протестувальників. «Зараз з нами ведуться переговори. Одним обіцяють деякі зміни, іншим… Це все може тільки роз’єднати нас. Ми протестуємо проти моралі, духу цього кодексу. А мораль така: за рахунок малого і середнього бізнесу хочуть «вирішити питання». Політичні, економічні. Замість того, щоб вирішити їх з олігархами, вони хочуть знищити нас. Бо ми - вільні люди. Питання, насправді ж, не в сумі податків, які потрібно платити…», - сказав підприємець.