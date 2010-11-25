Організатори акції підприємців не виключають, що сьогодні їх запросять до Президента

Організатори акції підприємців проти Податкового кодексу не виключають, що сьогодні їх можуть запросити до Адміністрації Президента на переговори.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова Ради підприємців при опозиційному уряді Оксана ПРОДАН.

«Є така інформація, що нас будуть запрошувати до Адміністрації на переговори. Таке можливо. Побачимо, як це буде», - сказала О.ПРОДАН.

При цьому вона зазначила, що поки що не відомо, на який час може бути призначено зустріч.

О.ПРОДАН також повідомила, що акція протесту на Майдані Незалежності сьогодні розпочнеться о 10-й годині, і мітингувальники діятимуть залежно від обставин. На даний час на Майдані зібралися вже близько 5 тис. підприємців.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс. Він викликав громадське обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.

Того ж дня В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв зустрітися із учасниками акції протесту проти нового Податкового кодексу і врахувати їхню думку при ухваленні свого рішення щодо цього закону.