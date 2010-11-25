Міжбанк відкрився зниженням котирувань – 7,9550/7,9680 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ’і зниженням котирувань – 7,9550/7,9680 грн./дол., ціни на російську валюту становили 0,2541/0,2545 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,6135/10,6390 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в США святкують День Подяки, у зв`язку з цим торги американською валютою можливі лише на ТОМ’і.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3347/1,3349 дол./євро (середа, 24 листопада, - 1,3363/1,3365 дол./євро).

У середу, 24 листопада, Національний банк України вийшов на ринок із інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9350/7,9550 грн./дол.