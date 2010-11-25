У Черкасах підприємці автоколоною їздять центральними вулицями міста з гаслом "Ні - Податковому кодексу"

У Черкасах місцеві підприємці розпочали акцію протесту під гаслом "Ні - Податковому кодексу".

Як передає кореспондент УНІАН, колона з більш ніж 30-ти легкових авто з гаслами "Ні - Податковому кодексу" вирушила центральними вулицями міста.

Після закінчення цієї акції підприємців ініціативна група передасть голові Черкаської облдержадміністрації резолюцію для Президента з вимогою ветувати Податковий кодекс і в подальшому, при його розгляді та розробці, враховувати думку представників малого та середнього бізнесу, провести справжнє громадське обговорення.