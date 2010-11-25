У Черкасах підприємці автоколоною їздять центральними вулицями міста з гаслом "Ні - Податковому кодексу"
11:28, 25 листопада 2010Фінанси
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У Черкасах місцеві підприємці розпочали акцію протесту під гаслом "Ні - Податковому кодексу".
Як передає кореспондент УНІАН, колона з більш ніж 30-ти легкових авто з гаслами "Ні - Податковому кодексу" вирушила центральними вулицями міста.
Після закінчення цієї акції підприємців ініціативна група передасть голові Черкаської облдержадміністрації резолюцію для Президента з вимогою ветувати Податковий кодекс і в подальшому, при його розгляді та розробці, враховувати думку представників малого та середнього бізнесу, провести справжнє громадське обговорення.
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