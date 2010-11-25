ВР зареєструвала законопроект, що надає НБУ право застосовувати заходи впливу до учасників банківських груп

Верховна Рада України зареєструвала проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України (про здійснення банківського нагляду на консолідованій основі)»

Законопроект (рег. № 7399 від 24.11.2010 р.) оприлюднено на сайті парламенту.

Цим документом встановлюється порядок і умови проведення нагляду за банками на консолідованій основі. Зокрема, встановлюються вимоги до материнського банку банківської групи, до учасників банківської групи; визначається право Національного банку України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг і Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку застосовувати заходи впливу до учасників банківських груп; регламентуються питання співпраці й координації діяльності між органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, а також із відповідними органами банківського нагляду інших держав.