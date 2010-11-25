Схваленням Податкового кодексу Янукович “підпише собі вирок” – депутат від БЮТ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має невідкладно ветувати Податковий кодекс та повернути його до парламенту з урахуванням пропозицій підприємців, бо у разі його схвалення глава держави “підпише собі вирок”.

Про це заявила заступник голови парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» Олена ШУСТІК у коментарі, переданому УНІАН прес-службою Блоку Юлії Тимошенко.

«Економічний блок уряду на чолі з прем’єр-міністром М.АЗАРОВИМ продемонстрував повну професійну непридатність. Проект нової податкової конституції став іспитом на розуміння базових законів економіки, стратегічне мислення, вміння досягати консенсусу з тими, хто наповнює державний бюджет. Цей іспит з тріском провалений! Урядовий кодекс не лише ліквідовує малий та середній бізнес через відміну спрощеної системи оподаткування, узаконює необмежені повноваження контролюючих органів, а й підкладає міну під крісло Президента», - заявила О.ШУСТІК.

Вона вважає, що підприємці можуть вдатися до радикальний дій під час акцій протесту.

«Влада сподівалася, що народ знову проковтне її чергове свавілля і не заперечуватиме проти надання податківцям репресивних функцій та позбавлення підприємців права елементарного захисту своєї власності. Але люди вийшли на вулиці. По всій Україні піднялася хвиля протестних заходів. І дії підприємців можуть стати набагато радикальнішими, серйознішими та загрозливішими для діючої влади, ніж дії учасників акції «Україна без Кучми». Шість мільйонів підприємців не будуть мовчати, коли їх одним розчерком пера переведуть у ранг обібраних без рішення суду безробітних», - переконана депутат.

Також О.ШУСТІК наголосила, що Податковий кодекс чітко не врегульовує підстави, порядок і кількість контрольних перевірок діяльності підприємців.

«За таких умов до кожного підприємця чиновники можуть безкінечно навідуватися без будь-яких підстав. Тобто, перевірки стануть потужним інструментом терору щодо платників податків. Натомість відповідальність податкової окреслена загально і не передбачає жодних конкретних наслідків за неправомірне нарахування сум податків; неповернення переплат податків; неприймання декларацій; ненадання або несвоєчасне надання дозвільних документів; ненадання податкових консультацій (або їх неправильне надання); неправомірний арешт активів. Крім того, у кодексі не з’явилося прозорої процедури прийняття рішень на підставі проведеної перевірки, як і прозорої процедури розгляду скарг платників податків, яка передбачала б наявність процесуальних прав у скаржника. Така однобокість відкриває всі шлюзи для наповнення не бюджету країни, а кишень чиновників з усіх можливих структур, які перевіряють діяльність підприємців», - зазначила народний депутат.

На її думку, пропрезидентська більшість у Верховній Раді своїм голосуванням за Податковий кодекс по суті вчинила злочин проти підприємців власної країни, але водночас зробила «величезну послугу своєму народові, надавши йому чудову можливість чимшвидше позбутись Президента та цієї недолугої нової влади».

«Звісно, ЯНУКОВИЧ прекрасно усвідомлює, що, схваливши такий недолугий документ, він підпише собі вирок. Тому, очевидно, Президент спробує перекласти всю провину і відповідальність на парламент. Та якщо «регіональна» більшість у Верховній Раді не зробить податкові правила ліберальнішими, до руху підприємців неодмінно приєднаються пенсіонери, студенти, вчителі, медики, малозабезпечені – всі невдоволені цією владою, збіднілі завдяки їй люди. Високі чинуші постійно дозволяють собі публічно насміхатись над громадською думкою, спотворювати волевиявлення народу, ігнорувати конституційні права. Але терпіння народу не безмежне. Поки що у влади є шанс схаменутися, витягти беруші з вух, щоб дійсно почути кожного. Поки що…», - підкреслила О.ШУСТІК.