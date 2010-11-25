Підприємці мають намір провести мітинги біля Адміністрації Президента, ГПУ та ЦВК

Підприємці, які протестують на Майдані Незалежності у Києві проти набуття чинності Податкового кодексу, мають намір провести сьогодні мітинги біля будівель Адміністрації Президента України, Генеральної прокуратури України та Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення вони ухвалили за пропозицією організаторів акції.

Час проведення цих мітингів організатори ще уточнюють. Вони зазначили, що спочатку підприємці з Майдану підуть на вулицю Банкову, де знаходиться Адміністрація Президента, потім - до Генпрокуратури і ЦВК.

Як зазначили організатори акції, біля Адміністрації Президента підприємці вимагатимуть ветувати Податковий кодекс, на мітингу біля Генеральної прокуратури вони протестуватимуть проти перешкоджання проведенню їхньої акції, а біля ЦВК мітингувальники вимагатимуть оголосити про початок кампанії з виборів до Верховної Ради України у березні 2011 року.