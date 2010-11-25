У Донецьку близько 200 осіб мітингують проти ухвалення ПК

У центрі Донецька, біля будівлі обласної державної адміністрації, близько 200 осіб мітингують проти ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції закликають місцеву владу добиватися від Президента України застосувати вето до прийнятого Податкового кодексу, а також розпустити Верховну Раду України.

«Ми закликаємо депутатів місцевих рад прислухатися до сотень тисяч людей, які сьогодні на площах країни протестують проти ухвалення Податкового кодексу… Ми вимагаємо розпустити Верховну Раду України, що приймає драконівські закони», - йдеться у резолюції мітингу.

Учасники акції протесту заявляють, що вони представляють громадську організацію працівників громадської торгівлі, профспілкову організацію «Конфедерація праці України», Прогресивну соціалістичну партію України й ін.