Бродський пропонує звільнити голову Держфінпослуг Волгу

Голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією звільнити Василя ВОЛГУ з посади голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної політики та зв’язків зі ЗМІ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

«Діяльність цієї людини на чолі Держфінпослуг зарегульовує український бізнес так, як в старі корупційні часи, – заявив М.БРОДСЬКИЙ. - Всупереч політичній волі Президента і уряду з дерегуляції бізнесу та створення прозорих умов для підприємницької діяльності, Василь ВОЛГА скеровує зусилля свого відомства на розробку нових бюрократичних бар’єрів і антиконкурентних процедур, що суттєво обмежує підприємницьку ініціативу».

Голова Держкомпідприємництва стверджує, що понад третина запропонованих Держфінпослуг регуляторних ініціатив суперечать чинному законодавству або вводять додаткові та економічно необґрунтовані обмеження діяльності ринків фінансових послуг.

«На жаль, мова йде не про поодинокі помилки, – сказав М.БРОДСЬКИЙ. – Це системні намагання посилити і без того надмірний регуляторний влив на ринку небанківських фінансових послуг. Зокрема, Василь ВОЛГА ініціював запровадження для фінансових установ нового обов’язкового спеціального регуляторного збору за здійснення уповноваженим органом регулювання і нагляду за їхньою діяльністю. Попри неодноразові звернення та доручення урядового комітету з економічної політики врегулювати спірні питання, він блокував ліквідацію штучної монополії на ринку актуарних розрахунків для страхових компаній – в результаті чого на ринку залишаються працювати 7 актуаріїв за потреби в 150-200 фахівців. Нарешті, Держфінпослуг під керівництвом Василя ВОЛГИ запропонував створити нового монополіста - єдиного державного страхового агента з медичного страхування іноземців. Тільки жорстка публічна протидія такому кроку змусила Василя ВОЛГУ відкликати свій проект постанови. Аналогічних прикладів можна навести десятки».

М.БРОДСЬКИЙ переконаний, що такими діями голови Держфінпослуг девальвуються реальні позитивні кроки урядової команди і Президента України з дерегуляції підприємницької діяльності і створення цивілізованих умов ведення бізнесу в Україні.

«Якщо посадовець такого високого рангу не просто ігнорує позицію уряду, а діє прямо всупереч дорученням керівництва держави і інтересам підприємців – він має бути просто звільнений і не ганьбити діючу управлінську команду», – заявив М.БРОДСЬКИЙ.