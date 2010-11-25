В Україні планується збудувати 10 сміттєпереробних заводів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

За його словами, будівництво заводів передбачене національним проектом «Чисте місто», яке міністерство реалізовуватиме спільно з Державним агентством з управління національними проектами.

Міністр пояснив, що в рамках проекту планується будівництво сміттєпереробних заводів або ліній з переробки твердих побутових відходів (папір, скло, пластик), які б могли випускати вторинну сировину і утилізувати решту відходів.

За даними Ю.ХІВРИЧА, для участі в проекті відібрано 14 міст.

Він зазначив, що будівництво заводів здійснюватиметься здебільшого за інвестиційні кошти. При цьому є попередні домовленості з ЄБРР і Світовим банком про надання кредитів.

За даними МінЖКХ, в Україні щороку утворюється понад 50 млн. куб. м (12,5 млн. тонн) твердих побутових відходів, які хороняться на 4,5 тис. звалищах і полігонах загальною площею майже 7,8 тис. га.

При цьому тільки 70% населення України охоплене послугами з вивезення побутових відходів, зокрема 30% - у сільській місцевості. Це приводить до щорічного утворення 24 тис. несанкціонованих звалищ, які займають площу 750 га. Таким чином, щороку на несанкціоновані сміттєзвалища і в лісосмуги потрапляє близько 5 млн. тонн побутових відходів.

У той же час тільки 2,5% побутових відходів в Україні утилізувалося на двох сміттєпереробних заводах у Києві і Дніпропетровську з чотирьох побудованих за радянських часів (у Харкові і Севастополі).

Міністр повідомив, що із 600 міст в Україні роздільне збирання побутових відходів запроваджене тільки в 53 містах. У 7 населених пунктах працюють сміттєсортувальні лінії, а в 16 населених пунктах вони будуються.

Ю.ХІВРИЧ вважає, що в кожному місті з чисельністю населення понад 100 тис. чоловік мають бути збудовані сміттєсортувальні лінії.

За даними МінЖКГ, середній тариф на вивезення ТПВ становить близько 29 грн./куб.м, зокрема за перевезення – 21 грн./куб.м, за захоронення – 8 грн./куб.м.