Підприємці вирушили до Адміністрації Президента

Підприємці вирушили з Майдану Незалежності до Адміністрації Президента, де вимагатимуть від глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, колона учасників акції протесту рухається вулицею Інститутська до будівлі Адміністрації Президента на вулиці Банковій.

Підприємці йдуть по тротуару, а також частково про проїжджій частині вулиці. У цей час рух автомобілів по вулиці Інститутській частково заблокований. Власники авто, припаркованих на вулиці Банковій спішно прибрали свої машини з вулиці.

З боку вулиці Лютеранської підходи до Адміністрації Президента перекриті металевими щитами та кордонами міліції за квартал до Банкової - вгору і вниз по Лютеранській. Рух по Лютеранській перекрито - міліція не пропускає ані машини, ані перехожих, рекомендуючи діставатись до Хрещатика обхідним шляхом по Круглоуніверситетській через Бесарабську площу.

Перед цим депутат Київради Віталій КЛИЧКО виступив перед підприємцями на Майдані й підтримав їхні вимоги змусити владу скасувати Податковий кодекс. В.КЛИЧКО закликав їх боротися до перемоги.