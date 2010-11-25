У Сумах учасники мітингу заявили про необхідність створення партії підприємців

У Сумах учасники мітингу проти підписання Президентом Податкового кодексу заявили про необхідність створення партії підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, як і на попередньому мітингу, що відбувся у місті 16 листопада, підприємці тримали багато плакатів з гаслами про захист прав малого підприємництва та з обвинуваченнями на адресу розробників Податкового кодексу, уряду, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА та голови Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО.

Загалом в акції взяли учать близько двох тисяч осіб. У виступах на мітингу, що тривав з 9 до 11 години ранку, промовці неодноразово наголошували, що «настав час створення окремої партії підприємців України для захисту прав представників малого підприємництва у державі».

Також промовці наголошували на необхідності проведення акції до виконання владою вимог підприємців.

Крім того, організатори мітингу повідомили, що проведуть сьогодні в Сумах прес-конференцію на тему: «Перспективи протестів підприємців», на якій мова йтиметься про терміни проведення акцій і наскільки рішуче налаштовані підприємці.

Сьогодні в Сумах на знак солідарності із колегами з інших регіонів та у зв’язку із Всеукраїнською акцією протесту не працюють ринки, деякі магазини, перукарні, інші об’єкти малого бізнесу.