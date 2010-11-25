У Житомирі підприємці провели акцію протесту проти ПК

У Житомирі близько двохсот представників малого та середнього бізнесу сьогодні провели акцію протесту проти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувся біля приміщення обласної державної адміністрації на Майдані Корольова.

Учасники акції тримали плакати з надписом «Ні – Податковому кодексу!», вимагаючи застосування Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ вето до цього документа.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.

Сьогодні підприємці заявили про намір провести також мітинги біля будівель Адміністрації Президента України, Генеральної прокуратури України та Центральної виборчої комісії.

У багатьох регіонах України сьогодні також тривають масові акції протесту проти Податкового кодексу.