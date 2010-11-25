У Тернополі півтисячі підприємців пікетують облдержадміністрацію

У Тернополі півтисячі підприємців пікетують обласну державну адміністрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, в руках вони тримають плакати з написами «Стоп розправі над підприємцями», «Обіцяли податкові канікули, дали податковий зашморг», «Пане Президенте, захистіть малий та середній бізнес», «Ні знищенню єдиного податку» «Ні знищенню фіксованого податку!», «Ми проти перевірок без попередження», «Ні безробіттю!».

У своїх промовах підприємці критикують новий Податковий кодекс, який, за їхніми словами, призведе до згортання їхнього бізнесу. Після виступів пікетувальники підтримують своїх колег вигуками «Молодець!», а також гудять у дудки, які зазвичай використовують футбольні фанати.

Серед присутніх підприємців чимало мають на рукавах чи сумках пов’язані зелені стрічки. Як розповіла кореспонденту УНІАН голова профспілки підприємців Тернопільського центрального ринку Наталія ШОЛОМЕЙЧУК, з цими стрічками люди щодня ходять по місту, такі ж стрічки пов’язано на робочих місяцях підприємців, на автомобілях. «У такий спосіб ми вирішили показати, що протестуємо проти Податкового кодексу не лише коли стоїмо під облдержадміністрацією. Стрічки зелені, оскільки це колір верховенства права і Божого благословення», – пояснила Н.ШОЛОМЕЙЧУК.

За її даними, ще 500 підприємців з Тернополя та області сьогодні беруть участь в акції протесту в Києві. «Наші люди були в столиці і вчора, частина ночувала в наметах, іншим кияни надали квартири», - зазначила Н.ШОЛОМЕЙЧУК.

За її даними, чергова поїздка до Києва планується у понеділок.

В усі дні акцій протесту більшість торгових місць на тернопільському ринку пустує.