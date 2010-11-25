Підприємці біля Адміністрації Президента вимагають від Януковича ветувати Податковий кодекс

Підприємці прийшли до Адміністрації Президента, де розпочався їхній мітинг протесту проти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Банковій зібралася значна частина мітингувальників із Майдану Незалежності.

Зокрема, протестувальники вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати Податковий кодекс. Але при цьому вони виступають за необхідність переговорів із владою.

Прохід до Адміністрації Президента загороджений представниками правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс. Він викликав громадське обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.

Того ж дня В.ЯНУКОВИЧ у Брюсселі пообіцяв зустрітися із учасниками акції протесту проти нового Податкового кодексу і врахувати їхню думку при ухваленні свого рішення щодо цього закону.