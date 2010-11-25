Губернатор Полтавської області підтримує скасування спрощеної системи оподаткування

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олександр УДОВІЧЕНКО підтримує скасування спрощеної системи оподаткування, передбаченої в Податковому кодексі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам.

«Більше 15 років ми дозволяли підприємцям працювати на спрощеній системі: тоді це було необхідно, адже економіка розпадалася, роботи не було. Зараз ми прийшли до того, що мільйони людей платять 200 грн., не вносять кошти до Пенсійного фонду, а при цьому непогано заробляють. Якщо ми не збалансуємо ситуацію, будуть проблеми, вони й сьогодні вже є – в Пенсійному фонді, з невиплатою зарплат. Приватний підприємець бере на роботу людей і відразу попереджає – оформляйте єдиний податок. Людина працює в «пекельних» умовах, виходить за 500 тис. грн. (Чинне податкове законодавство передбачає, що сплачувати податки за спрощеною системою можуть фізичні особи-підприємці, які за останній рік мали обсяг доходу не більше 500 тис. грн. - УНІАН), а потім наймають наступного. На казні держави це не відбивається. Люди, які стоять на ринках, дійсно заробляють на хліб і дають робочі місця. Але з іншого боку всі повинні розуміти, що, маючи прибуток, податок потрібно віддати», - сказав О.УДОВІЧЕНКО.

Він також виступив на захист розробників Податкового кодексу - прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА і віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА.

«Над кодексом працювали серйозні люди, професіонали – АЗАРОВ і ТІГІПКО. Я з ТІГІПКОМ працював у «ПриватБанку». Він менеджер зі стажем, який розуміє, що робить. І коли сьогодні на нього вішають усіх собак – це не справедливо», - сказав О.УДОВІЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс. Документом фактично скасовано спрощену систему оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки застосування пільг; скорочується ставка податку на прибуток, але розширюється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширюються повноваження податківців.

Цими нормами кодексу були обурені підприємці, масові акції протесту тривають по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс. 22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти набуття чинності Податкового кодексу.