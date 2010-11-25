ДАІ відвело місця для паркування автобусів з учасниками акції протесту

Працівники ДАІ відвели місця для паркування автобусів з учасниками акції протесту з регіонів біля станцій метро, щоб на дорогах міста не утворювались затори, а не з метою перешкоджання їхньому руху.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у м.Києві, зауваживши, що сьогодні до столиці зі Львова та Житомирської області прибуло 12 автобусів, в яких приїхало 179 підприємців.

Для зручності та подальшого пересування людей до центру міста співробітники Державтоінспекції відвели місця для паркування автобусів біля станції метро "Житомирська" та Річкового порту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві проходить акція протесту підприємців проти підписання Президентом Податкового кодексу.