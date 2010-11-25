Порошенко: Україні не вистачає валюти для підтримки курсу гривні

Глава Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО відзначає, що в умовах штучного обмеження експорту Україна недобирає необхідний обсяг валюти для того, щоби захистити курс національної грошової одиниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО заявив у Вінниці.

При цьому він підкреслив, що "грати з обмеженням експорту, з введенням експортних квот - безвідповідальне рішення".

П.ПОРОШЕНКО вважає, що вирощений українськими аграріями хліб, продукти землеробства не повинні блокуватися в портах. «Український селянин має право одержати справедливу ціну за продукт своєї праці. Чому одні поля дають 70 ц/га, а інші дають 20? Може довести все до 70 - і тоді у нас не буде жодної проблеми з продовольчим дефіцитом», - сказав він.

У той же час, на думку глави Ради Нацбанку, Україна в найближчій перспективі може упевнено дивитися на свою курсову політику, оскільки золотовалютні резерви Національного банку на сьогодні перевищують 34 млрд. дол.., і НБУ має достатньо можливостей для того, щоби забезпечити стабільність курсу. «Але стабільність курсу не може бути самоціллю, адже насправді сьогодні ключовим пріоритетом є забезпечення купівельної спроможності, забезпечення контролю інфляції і розвиток», - сказав П.Порошенко.

Він підкреслив, що є два моменти, які виключають один одного, у проведенні монетарної політики: не можна одночасно тримати курсову стабільність і інфляційну стабільність. «Якщо запитати, що найбільш важливе для громадянина сьогодні, то моя думка, що найбільш важливим є питання стримування росту цін і забезпечення гідного рівня життя», - вважає П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, стрибок цін, який продемонстрували цього року продукти харчування, житлово-комунальні послуги і транспортні тарифи, має бути відповідним чином збалансований або зростанням доходів населення, або корекцією цінових стрибків. «Частина цієї проблеми криється в світовому зростанні цін, зокрема, на продукти харчування. Але що стосується монетарної політики, то я хотів би, щоб ми позбулися уявлення, що монетарна політика формується десь там, на небесах, і не залежить від рівня продуктивності праці конкретної держави. Щоби тримати стабільний курс, держава повинна забезпечувати платіжний баланс, продавати за кордон, принаймні, таку ж кількість товарів, як і імпортувати», - додав П.ПОРОШЕНКО.