У Чернігові підприємці вимагали від Президента заветувати Податковий кодекс

У Чернігові підприємці вимагали від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА заветувати Податковий кодекс.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Чернігівської профспілки підприємців Олена ВАРНАКОВА, в акції протесту на центральній, Красній площі місті взяли учать близько тисячі представників малого та середнього бізнесу.

За її словами, в акції протесту також взяли участь перевізники – на центральній площі міста під час мітингу стояло 30 автобусів.

Сьогодні у місті не працюють ринки та деякі магазини, але перевізники не припиняли роботу.

«Вимоги у нас одні – вето на Податковий кодекс, відміна пенсійних доплат та перегляд ставок єдиного соціального внеску», - сказала О.ВАРНАКОВА.

Вона також повідомила, що близько 1,5 тисяч чернігівських підприємців сьогодні беруть участь в акції протесту у Києві.

«Вийшли, щоб нагадати, що ми не відступимо ані на крок. Якщо влада буде нас брати змором - будемо стояти до останнього. Не дамо себе знищити», - заявила керівник профспілки підприємців.

Крім того, О.ВАРНАКОВА повідомила, що чернігівські підприємці продовжуватимуть у режимі чергування перебувати на Майдані Незалежності у Києві до задоволення їхніх вимог.

Наступна акція протесту підприємців у Чернігові відбудеться у вівторок, 30 листопада, на цей день запланована сесія міської ради.