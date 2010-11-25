У Чернігові підприємці вимагали від Президента заветувати Податковий кодекс
У Чернігові підприємці вимагали від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА заветувати Податковий кодекс.
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Чернігівської профспілки підприємців Олена ВАРНАКОВА, в акції протесту на центральній, Красній площі місті взяли учать близько тисячі представників малого та середнього бізнесу.
За її словами, в акції протесту також взяли участь перевізники – на центральній площі міста під час мітингу стояло 30 автобусів.
Сьогодні у місті не працюють ринки та деякі магазини, але перевізники не припиняли роботу.
«Вимоги у нас одні – вето на Податковий кодекс, відміна пенсійних доплат та перегляд ставок єдиного соціального внеску», - сказала О.ВАРНАКОВА.
Вона також повідомила, що близько 1,5 тисяч чернігівських підприємців сьогодні беруть участь в акції протесту у Києві.
«Вийшли, щоб нагадати, що ми не відступимо ані на крок. Якщо влада буде нас брати змором - будемо стояти до останнього. Не дамо себе знищити», - заявила керівник профспілки підприємців.
Крім того, О.ВАРНАКОВА повідомила, що чернігівські підприємці продовжуватимуть у режимі чергування перебувати на Майдані Незалежності у Києві до задоволення їхніх вимог.
Наступна акція протесту підприємців у Чернігові відбудеться у вівторок, 30 листопада, на цей день запланована сесія міської ради.