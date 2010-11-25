Європейська економічна палата відкрила своє представництво в Україні

Європейська економічна палата торгівлі, комерції і промисловості (EEIG) відкрила своє представництво в Україні.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Європейської економічної палати в Україні Станіслав ГРИГОРСЬКИЙ.

Він наголосив, що Європейська економічна палата є реальним інструментом для виходу українських компаній на зовнішні ринки. Зокрема, за його словами, EEIG гарантує своїм членам підтримку у багатьох видах діяльності, зокрема, сертифікацію їхньої продукції за стандартами ЄС, здійснення юридичної підтримки, надання вичерпної інформації про готовий бізнес, франшизу, які можна придбати у компаній-розробників, а також сприяння українським компаніям у пошуку зарубіжних партнерів для власних проектів. Водночас, підкреслив С.ГРИГОРСЬКИЙ, компанії, які планують стати членом EEIG, повинні мати високу якість своєї продукції, конкурентоспроможну ціну, відмінний сервіс.

За словами віце-президента Європейської економічної палати торгівлі, комерції і промисловості в Україні Рустама АГАЄВА, EEIG були проведені переговори з представниками обласних адміністрацій про реалізацію інвестиційних проектів в Україні. У зв`язку з цим він зазначив, що в Європейській економічній палаті є інвестори, які готові інвестувати практично в усі країни з привабливим інвестиційним кліматом. «Ми готові консультувати державні органи з питань, пов`язаних з інвестиційним менеджментом, сприяти у підготовці бізнес-планів, техніко-економічних обгрунтувань для інвестиційних проектів», - сказав Р.АГАЄВ.

За словами голови Ради директорів Європейської економічної палати торгівлі, комерції і промисловості Хайнца ВЕЙПУСТЕКА, однією з основних місій EEIG є підтримка приватного бізнесу. На його думку, відкриття Європейської економічної палати в Україні відіграє значну роль для інтеграції української економіки в економіку єврозони, сприятиме збільшенню товарообороту між Україною й іншими членами EEIG, залученню інвестицій в Україну і створенню сприятливого інвестиційного клімату.

Довідка УНІАН. Європейська економічна палата торгівлі, комерції і промисловості (EEIG, створена в 1998 р.) - міжнародна недержавна організація, зареєстрована у формі «Європейської групи з економічних інтересів» в арбітражному суді в Брюсселі. Представництва EEIG відкриті в 42 країнах світу.