У Києві - багатотисячна акція протесту. Біля Адміністрації Президента - міліція з щитами

На Майдані Незалежності у Києві розпочався мітинг підприємців проти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз там перебувають близько 5 тис. мітингувальників і люди продовжують підходити до Майдану Незалежності. Мітинг протестувальників відкрився Гімном України.

Як повідомили у Головному управлінні МВС у Києві, станом на 10.00 на Майдані Незалежності в Києві перебувають близько 4 тис. підприємців, які протестують проти Податкового кодексу.

При цьому в міліції зауважили, що, зокрема, з різних регіонів України на акцію протесту прибули три потяги і 9 автобусів зі Львова та Житомира.

Охорону громадського порядку забезпечують 1500 співробітників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, включаючи резерви.

Біля Адміністрації Президента також проходить мітинг протесту проти Податкового кодексу. На вулиці Банковій зібралася значна частина мітингувальників із Майдану Незалежності. Вони скандують "Вето, вето", калатають пластиковими пляшками із дрібними монетами. Гамір протестувальників чути за півтора-два квартали від Банкової.

Зокрема, протестувальники вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати Податковий кодекс. Але при цьому вони виступають за необхідність переговорів із владою.

Прохід до Адміністрації Президента загороджений представниками правоохоронних органів.

Співробітники міліції перекрили рух на вулиці Лютеранській на ділянці поблизу вулиці Банкової біля Адміністрації Президента України. Вони встановили залізні щити як з боку вулиці Хрещатик, та і з боку вулиці Шовковичної, на під’їзді до Банкової.

Фактично на перетині вулиць Банкова та Лютеранська стоїть близько двох десятків міліцейських автобусів та вишикувались близько 200 бійців Внутрішніх військ МВС спецпідрозділу «Барс».

З протилежного кінця вулиці Банкової, де вона перетинається з вулицею Інститутською, відбувається акція протесту підприємців, які вимагають від Президента заветувати Податковий кодекс.

Між тим, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зможе лише з понеділка визначитись щодо доцільності чи недоцільності застосування вето на ухвалений Верховною Радою Податковий кодекс. Про це журналістам повідомила одна з координаторів акції протесту підприємців Оксана ПРОДАН після закінчення переговорів в Адміністрації Президента.

Вона зазначила, що ініціативна група підприємців зустрілась із заступником глави Адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ. Як розповіла О.ПРОДАН, І.АКІМОВА сказала, що Президент доручив забезпечити при аналізі положень Податкового кодексу дотримання усіх прав суб’єктів підприємницької діяльності, аби не було жодних порушень чи звужень їхніх прав.

При цьому О.ПРОДАН зазначила, що лише завтра увечері в Адміністрації Президента планують отримати текст Податкового кодексу, на суботу планується підготувати попередній аналіз цього документа, а в понеділок передати експертні висновки на розгляд Президенту щодо доцільності чи недоцільності застосування вето.

О.ПРОДАН додала, що, за словами І.АКІМОВОЇ, до отримання офіційних висновків щодо тексту Податкового кодексу жодних офіційних оцінок щодо подальшої долі цього документа Адміністрації Президента не надаватиме.

Нагадаємо, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс. Він викликав громадське обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.