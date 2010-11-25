Держкомпідприємництва узгодив порядок продажу держпакетів акцій у капіталізованих банках

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) узгодив проект постанови Кабінету міністрів з визначення порядку продажу корпоративних прав держави у капіталізованих банках.

Про це йдеться у повідомленні Держкомпідприємництва, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, уряд розробив процедуру підготовки і проведення продажу пакета акцій держави у статутному капіталі банків шляхом конкурсу. У випадку, якщо конкурс не відбудеться через відсутність заяв на участь у ньому, здійснюватиметься викуп пакета акцій акціонерами банку.

Держкомпідприємництва узгодив відповідну постанову уряду, розроблену Фондом державного майна.

У комітеті нагадали, що держава взяла участь у рекапіталізації 20 банків шляхом придбання акцій додаткової емісії в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

Передбачається, що після поліпшення фінансового стану банків Міністерство фінансів внесе в Кабмін пропозиції з продажу частки держави або спільного продажу часток держави й інших акціонерів (інвесторів) у статутному капіталі банку на відкритих аукціонах.

Зокрема, серед банків, які були капіталізовані державою: ПАТ «АКБ «Київ» - 3,565 млрд. грн., АБ «Укргазбанк» - 3,1 млрд. грн., АТ «Родовід банк» - 2,808 млрд. грн. Частка держави у статутних капіталах вказаних банків становить, відповідно - 99,94%, 87,72% і 99,99%.

«За прогнозами, від приватизації названих банків передбачається одержати не менш як 16,9 млрд. грн.», - йдеться у повідомленні Держкомпідприємництва.

Кошти від продажу корпоративних прав держави у статутних капіталах банків зараховуватимуться до Державного бюджету України і будуть спрямовані Мінфіном на погашення або (на вимогу Національного банку України) на достроковий викуп державних облігацій України, придбаних НБУ.