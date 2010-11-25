Україна має заробляти, а не жити в борг – Порошенко

Голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО переконаний, що Україна має заробляти те, що має намір споживати, а не жити в борг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час прес-конференції у Вінниці.

На думку голови ради НБУ, нарощування величезних боргів є безвідповідальним по відношенню до наступних поколінь. «Це безвідповідально по відношенню до наступних поколінь. Ми просто вбиваємо можливості розвитку України безвідповідальною політикою запозичення», - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що традиційно в Україні критикують банки за те, що вони видають мало кредитів. «Є такий показник, як обсяг кредитних ресурсів, які були видані в економіку, і як вони співвідносяться з валовим внутрішнім продуктом. В середньому в Європі на ринках, що розвиваються, це співвідношення складає 30-50%, тільки країни з глибоким проникненням кредиту в економічну структуру суспільства, такі як - Великобританія, Німеччина, Франція, де населення в кредитах все життя, тільки там рівень досягає 70 - 80%, а іноді і 100% ВВП. Україна, яка фактично почала жити в кредит, починаючи з 2004-2005 років, дуже стрімко досягла співвідношення рівня 70-80% ВВП», - розповів він.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що сьогодні обсяг кредитів перевищує 750 млрд. грн., притому, що ВВП буде біля одного трильйона. «Кредитів видані достатньо, притому, що приблизно 25% позичальників мають проблеми з їх обслуговуванням», - сказав він.

Глава ради Нацбанку закликав банки бути відповідальними. «Я закликаю банки бути дуже відповідальними по відношенню до коштів, які вони залучають, якими оперують. Довіра до банківської системи де-факто - це довіра до грошової одиниці, якщо хочете - це довіра до держави. Для цього держава має дуже уважно стежити за тим, щоб фінансовим коштам його громадян нічого не загрожувало», - підсумував він.