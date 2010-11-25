Росія вирішила з ЄС усі спірні питання щодо вступу до СОТ - Шувалов

Росія і Європейський Союз вирішили всі спірні питання щодо вступу РФ до Світової організації торгівлі.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив журналістам перший віце-прем`єр РФ Ігор ШУВАЛОВ за підсумками зустрічі з представниками ЄС 24 листопада.

"Ми вирішили всі питання відповідно до позиції США . Тепер Росія не має ніяких перешкод (з боку ЄС – УНІАН) для вступу до СОТ", - сказав І.ШУВАЛОВ.

Основним спірним питанням між РФ і Євросоюзом були експортні мита на російську деревину в ЄС. "Ми тепер маємо спільне розуміння, і у нас є узгоджений, конкретний текст щодо цієї теми", - заявив І.ШУВАЛОВ. Відповідний документ, зазначив він, готуватиметься до майбутнього саміту РОСІЯ-ЄС, що відбудеться 7 грудня. Разом з цим, прес-служба Єврокомісії уточнює, що неузгодженими залишилися технічні питання в таких сферах, як сільське господарство, санітарний контроль, автопромисловість.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН закликав ЄС ліквідувати всі перешкоди на шляху вступу Росії до СОТ і пропонує уніфікувати законодавство і митні процедури.

Нагадаємо, що члени Митного союзу – Росія, Казахстан і Білорусь відмовилися спільно вступати до СОТ через різний ступінь готовності країн до цього. Було прийняте рішення вступати до СОТ окремо, але на узгоджених позиціях.

Казахстан 22 листопада завершив двосторонні переговори з США стосовно доступу товарів на казахський ринок. Ці переговори за рівнем митних зборів по всьому переліку товарів, зазначають у Мінекономрозвитку Казахстану, велися впродовж кількох років і були найбільш напруженими.