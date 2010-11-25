В Адміністрації Президента відбудеться брифінг Акімової за результатами зустрічі з підприємцями

Сьогодні, 25 листопада, о 16.00 в Адміністрації Президента відбудеться брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента України – Представника Президента України у Кабінеті міністрів України Ірини АКІМОВОЇ. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, брифінг відбудеться за результатами зустрічі з представниками підприємців.

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