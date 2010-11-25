Податковий кодекс абсолютно не врахував інтересів громадських організацій – експерт

Експерт ОБСЄ Валерій БОНДАРЧУК вважає, що Податковий кодекс абсолютно не врахував інтересів громадських організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БОНДАРЧУК заявив сьогодні в ході круглого столу з питань механізмів фінансування організацій громадянського суспільства та заходів покращення довіри між громадськими організаціями та владою. Круглий стіл відбувся у Києві під егідою ОБСЄ.

«Моя думка, як експерта, що цей кодекс абсолютно не врахував інтересів громадських організацій», - зазначив В.БОНДАРЧУК.

На його думку, українське законодавство, що регулює питання фінансування громадських організацій, має кілька основних недоліків. Першим з них є недосконалість саме податкового законодавства. «Багато організацій мають проблеми з оподаткуванням надходжень з різних джерел», - сказав експерт ОБСЄ.

Другим суттєвим недоліком є неоднозначність трактування податковими органами законодавства на місцях, які для збору якнайбільшої кількості податків прагнуть позбавити організації неприбуткового статусу під будь-яким приводом. «Зараз дуже багато організацій позбуваються неприбуткового статусу через те, що їх статут не відповідає якимсь міфічним вимогам податкової», – повідомив В.БОНДАРЧУК.

Експерт ОБСЄ також зазначив, що в Україні немає стимулів для тих фізичних та юридичних осіб, які хочуть надати допомогу громадським організаціям, хоча, наголосив він, у багатьох країнах діє правило так званої одновідсоткової філантропії, за яким особа, яка пожертвувала кошти, враховує цю суму до сплачених податків.

Окремо експерт відзначив відсутність рівномірного фінансування протягом певних періодів часу, що змушує організації громадянського суспільства працювати значну частину часу за власні кошти. «Наприклад, є завдання, які потрібно виконувати протягом півроку. Розробляється програма, завдання, подається заявка, проводиться конкурс, певна організація його виграє, а фінансування на це все отримується в грудні, тобто фактично виконати це завдання неможливо, використати ці кошти неможливо», - зазначив він.

За словами В.БОНДАРЧУКА, також існує проблема зі звітністю, яка вкрай бюрократизована. «Особа, яка просто прийшла отримати консультацію, має надати свої паспортні дані, а той, хто її консультував, - мусить отримати підпис голови сільради. Це вже не кажучи про проблеми, які виникають у процесі організації самої консультації», - сказав він.

Крім того, експерт окремо зупинився на участі громадських організацій у тендерах. За його словами, на місцевому рівні ця процедура більш-менш прозора, але на всеукраїнському рівні у цій сфері існують проблеми. «Організації подаються на тендер, після цього оголошується виконавець, і, як правило, чому саме цього виконавця обрали, ніхто не каже», - зазначив він.

В цілому експерт ОБСЄ висловив занепокоєння з приводу проблем у взаємодії між державою і організаціями громадянського суспільства. «В результаті подібних круглих столів і має бути вироблена якась позиція, але особисто я на сьогодні не бачу можливості конструктивного діалогу», - підсумував він.