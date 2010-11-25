Міжбанк закрився на рівні 7,9605/7,9710 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися на ТОМ’і котируваннями 7,9550/7,9680 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9585/7,9680 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9605/7,9710 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в США святкують День Подяки, у зв`язку з цим на українському міжбанку торги по американській валюті проходили, традиційно в такий день, з пониженою активністю, а всі операції здійснювалися тільки валютуванням ТОМ.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2541/0,2545 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2540/0,2543 грн./рубль. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2541/0,2544 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель на ТОМ’і знизився і склав 31,26 рублів за долар (-0,0050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3290/1,3360 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6135/10,6390 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,5835/10,6020 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH виросли до 10,6145/10,6345 грн./євро.