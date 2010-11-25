Путін за створення економічного альянсу Європи і Росії

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін в статті для німецької газети Sueddeutsche Zeitung висунув ідею створення європейського економічного альянсу, повідомляє k2kapital.

Як вважає прем`єр, криза продемонструвала, що економіки ЄС і Росії - уразливі. Росія продовжує залишатися залежною від сировинного ринку. А для Європи характерна деіндустріалізація економіки, яка приводить до втрати позицій ЄС на ринку, у тому числі, і на ринку високотехнологічних товарів.

Як перший крок до створення альянсу, вважає В.Путін, ЄС слід щонайшвидше зняти всі питання щодо вступу Росії до Світової організації торгівлі.

Прем`єр в статті відзначає, що необхідно використовувати плюси обох економічних систем - Росії і ЄС. Зокрема, РФ може запропонувати Європі ресурси, інвестиційний капітал, нові технології. Росія ж має намір модернізувати свою економіку, у тому числі, і за рахунок європейських технологій.