Банки України скорочують персонал

Українські банки скорочують персонал сім кварталів поспіль, але масштаб звільнень поступово скорочується, повідомляється на веб-сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, середня кількість співробітників українських банків в січні-вересні-2010 склала 219,65 тис. осіб, що на 8,7%, або на 20,9 тис., менше усередненого показника за 2009 рік, повідомляє Finance.ua.

В цілому, за два неповні роки кількість зайнятих в банківському секторі країни скоротилося майже на 60 тис. чоловік.

Крім того, в повідомленні НБУ указується, що до початку жовтня-2010 до державного реєстру банків було внесено 195 банків: за січень-вересень було зареєстровано три банки, виключено з реєстру п`ять банків (три через ліквідацію і два у зв`язку з реорганізацією).

НБУ відзначає, що банківську ліцензію до початку жовтня мали 176 банків: за дев`ять місяців ліцензія була відкликана у восьми банків.