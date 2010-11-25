Експерти підготують висновок для Президента щодо Податкового кодексу - Акімова

Найближчими днями експертна група, створена в Адміністрації Президента, підготує аналіз Податкового кодексу для Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб він зміг ухвалити рішення щодо цього документа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА за результатами зустрічі з представниками підприємців.

Вона зазначила, що допрацьований закон про Податковий кодекс Адміністрація Президента очікує отримати від Верховної Ради завтра ввечері.

«За останньою інформацією, яку ми отримали з Верховної Ради, цей допрацьований документ може прийти сюди до Адміністрації, найімовірніше, завтра ввечері. Розуміючи важливість цього документа, вже давно сформована експертна група, куди, зокрема, входять і представники народних організацій. Ця група почне працювати з остаточним документом тієї ж хвилини, як він надійде. Ми працюватимемо, природно, й у суботу, й у неділю, і постараємося в максимально стислі терміни, враховуючи великий обсяг цього документа, підготувати експертну довідку, на основі якої Президент ухвалюватиме рішення про долю цього документа», - сказала І.АКІМОВА.

Вона зазначила, що перша аналітична довідка щодо Податкового кодексу буде надана Президенту вже вдень у суботу.