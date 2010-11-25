Президент стурбований питанням дотримання в Податковому кодексі прав і свобод громадян - Акімова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ стурбований питанням дотримання в прийнятому Податковому кодексі прав і свобод громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА за результатами зустрічі з представниками підприємців.

«По цьому документу в Президента, природно, є глибока стурбованість, пов`язана з питанням, чи гарантується забезпечення захисту прав і свобод громадян у Податковому кодексі, який було проголосовано у Верховній Раді. Чи немає суттєвого утиску прав і свобод за рахунок нестримного розширення прав державних органів, зокрема Податкової адміністрації», - сказала І.АКІМОВА.

Вона підкреслила, що прийнятий ВР варіант Податкового кодексу дає підставу сумніватися, що в документі дотримані всі свободи та права громадян.

«Те, що голосувалося в парламенті, дало великий привід для подібного роду сумнівів», - сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона підкреслила, що експертна група, яка найближчими днями аналізуватиме документ, надзвичайно уважно ставитиметься до всіх моментів, що викликають сумніви.