Президент стурбований питанням дотримання в Податковому кодексі прав і свобод громадян - Акімова

17:28, 25 листопада 2010
Фінанси
0

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ стурбований питанням дотримання в прийнятому Податковому кодексі прав і свобод громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА за результатами зустрічі з представниками підприємців.

«По цьому документу в Президента, природно, є глибока стурбованість, пов`язана з питанням, чи гарантується забезпечення захисту прав і свобод громадян у Податковому кодексі, який було проголосовано у Верховній Раді. Чи немає суттєвого утиску прав і свобод за рахунок нестримного розширення прав державних органів, зокрема Податкової адміністрації», - сказала І.АКІМОВА.

Вона підкреслила, що прийнятий ВР варіант Податкового кодексу дає підставу сумніватися, що в документі дотримані всі свободи та права громадян.

«Те, що голосувалося в парламенті, дало великий привід для подібного роду сумнівів», - сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона підкреслила, що експертна група, яка найближчими днями аналізуватиме документ, надзвичайно уважно ставитиметься до всіх моментів, що викликають сумніви.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter