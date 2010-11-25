Експерти: Уряд не задовольнив жодної заявки на первинному аукціоні з розміщення ОВДП

Уряд не задовольнив жодної заявки на первинному аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, який відбулася 23 листопада. Про це йдеться у переданому УНІАН аналітичному звіті інвестиційної компанії Dragon Capital.

Як зазначається у звіті, мінімальний розмір дохідності у заявках на 6-місячні і 1-річні папери становив 8,25% і 9,25%, відповідно, збільшившись на 150 базисних пунктів (б.п.) і 125 б.п. порівняно з дохідністю відсікання зіставних паперів, що були розміщені два тижні тому. Інвестори були готові купувати трирічні папери з дохідністю 12,0%, що на 150 б.п. перевищує ставки розміщення шість тижнів тому, коли востаннє реалізовувалися аналогічні папери. Сукупний попит на аукціоні 23 листопада був рекордно низьким цього року, становивши лише 0,4 млрд. грн., що пояснюється зниженням банківської ліквідності. Залишки на коррахунках банків знизилися на 5% за тиждень - до 17 млрд. грн., а в цілому за останній місяць скоротилися на 28%. "Але Міністерство фінансів не погодилося розміщувати папери з більш високою дохідністю, незважаючи на погашення 1,7 млрд. грн. раніше розміщених ОВДП 24 листопада, що свідчить про достатній обсяг коштів у розпорядженні уряду", - йдеться у звіті. На думку авторів звіту, доти, доки первинні аукціони матимуть другорядне значення для уряду як джерело фінансування, розраховувати на підвищення активності не доводиться. Водночас, на думку аналітиків Dragon Capital, у 2011 р. уряду, швидше за все, доведеться підвищити дохідність розміщення і збільшити обсяги залучення коштів на внутрішньому ринку для фінансування бюджетного дефіциту і планових виплат по ОВДП на суму 24 млрд. грн. (з них 13 млрд. грн. у першому півріччі 2011 р.).