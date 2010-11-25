Підприємці вимагають ветувати Податковий кодекс і розробити нову редакцію

Підприємці вимагають прискорити процедуру ветування Податкового кодексу Президентом і створити робочу групу із залученням громадськості для розробки нової редакції кодексу. Таким був підсумок зустрічі представників Координаційної ради, обраних учасниками акції протесту підприємців, із першим заступником глави Адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова Миколаївської обласної профспілкової організації працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» Олена ГЕРАСИМЧУК.

За її словами, підприємці висловили думку, що Податковий кодекс потрібно переписувати не постатейно, а розробляти його наново, причому має бути створена нова робоча група, із залученням представників громадськості. Вони зажадали, щоб була прискорена процедура ветування Податкового кодексу й створена нова робоча група із доопрацюванню документа.

О.ГЕРАСИМЧУК також зазначила, що на зустрічі також обговорювалася проблема пенсійного віку й платежів підприємців до Пенсійного фонду. За її словами, всі 8 осіб, які входять до Координаційної ради підприємців, дотримувалися під час переговорів єдиної вивіреної позиції, розбіжностей у групі активістів немає.

Підприємці мають намір не зупиняти акцію протесту на Майдані Незалежності до тих пір, поки Президент не накладе вето на Податковий кодекс.

«Вважаємо, що зараз Президент уже повинен почути нашу думку. Він не може не відреагувати на наші вимоги. В розмові з Іриною АКІМОВОЮ ми називали не прохання, а саме вимоги!» - сказала О.ГЕРАСИМЧУК.

За її словами, І.АКІМОВА пообіцяла в точності передати Президенту всі вимоги підприємців. Вона сказала, що експертна рада, без рішення якої не може бути накладено вето, засідатиме цілодобово, а в п`ятницю до вечора буде передано для ухвалення рішення.

Голова Миколаївської обласної профспілкової організації працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» також акцентувала, що учасники акції протесту, серед яких є миколаївські підприємці, залишатимуться на Майдані Незалежності до понеділка, поки не доб`ються виконання своїх вимог. Якщо ж їхню думку знову не буде почуто, вони мають намір перетворити акцію протесту на політичну.