Ющенко: Президент має ветувати Податковий кодекс

Екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що нинішній глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ має ветувати Податковий кодекс та ініціювати діалог бізнесу і влади щодо вдосконалення документу.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив у коментарі УНІАН.

Він підкреслив, що до ухвалення таких державоутворюючих документів, як Податковий кодекс, у яких мова йде не лише про податки, а й стосується зарплат, пенсій, робочих місць, необхідно проводити широку дискусію у суспільстві.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що не можна намагатися вирішити економічні проблеми лише за рахунок однієї частини бізнесу, в даному випадку - малих та середніх підприємців.

«Люди - за діалог, вони розуміють необхідність прийняття Податкового кодексу», - сказав він.

Водночас, за словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні влада не розуміє того, що в умовах кризи саме малий та середній бізнес може сприяти створенню робочих місць та утриманню економічної активності.

«Покладати основне податкове навантаження на малий та середній бізнес - несвоєчасно і неправильно… Уряд не розуміє – голого не можна роздягнути, найкращий податок той, якого не існує», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, підвищення у шість разів податку для малого та середнього бізнесу свідчить про нерозуміння владою пріоритетів національної економіки. «Саме це образило людей і вивело їх на вулицю», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Разом із тим він наголосив на необхідності проведення реформ і ухвалення Податкового кодексу. «Жити в країні, де половина валового продукту «в тіні», - не гідно, це свідчить про нездорові фіскальні та економічні процеси… Це свідчить, що головний податок в Україні є корупційний податок, і кожен бізнесмен шукає «дах» і сплачує кошти не бюджету», - сказав він.

На думку В.ЮЩЕНКА, влада разом із суспільством має у процесі діалогу визначити, яким має бути Податковий кодекс. «Почути кожного так, як Президент ЯНУКОВИЧ писав на кожному біг-борді», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, він висловив думку, що малому та середньому бізнесу вдасться відстояти свої інтереси.

Довідка УНІАН. 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Він викликав суспільне обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента В.ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.