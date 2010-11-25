Офіційний курс НБУ 26 листопада

Нацбанк встановив 26 листопада такий курс гривні:100 USD США – 793.8700 (на 24 листопада – 793.8700)100 EUR – 1057.5142 (на 24 листопада – 1058.9432)10 RUR – 2.5376 (на 24 листопада – 2.5369)Облікові курси банківських металів НБУ з 26 листопадаза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-108799.88 (25 листопада-109256.36)961XAG 10Срібло-2178.38 (25 листопада-2176.00)962XPT 10Платина-131385.49 (25 листопада-131544.26)964XPD 10Паладій-55015.19 (25 листопада-55015.19)

Нацбанк встановив 26 листопада такий курс гривні: 100 USD США – 793.8700 (на 24 листопада – 793.8700) 100 EUR – 1057.5142 (на 24 листопада – 1058.9432) 10 RUR – 2.5376 (на 24 листопада – 2.5369) Облікові курси банківських металів НБУ з 26 листопада за 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-108799.88 (25 листопада-109256.36) 961XAG 10Срібло-2178.38 (25 листопада-2176.00) 962XPT 10Платина-131385.49 (25 листопада-131544.26) 964XPD 10Паладій-55015.19 (25 листопада-55015.19)

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