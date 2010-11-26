Підприємців не задовольнять зміни до Податкового кодексу

Підприємців - учасників акцій протесту проти підписання Президентом і набуття чинності Податковим кодексом не задовольнить внесення змін до документу, вони вимагають виключно його ветування.

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив голова координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України Ігор ГУРНЯК.

Підприємців не задовольнить повернення документа до Верховної Ради для внесення поправок. «Якщо не буде вето, жодна інша позиція, жодне інше рішення, жодне повернення з поправками нас не задовольнить», - сказав він.

За його словами, учасники акцій протесту вимагають, окрім ветування Податкового кодексу, також провести вибори до Верховної Ради в 2011 році і не ухвалювати Трудовий кодекс. «Сама природа і якість цього документа – абсолютно така сама, як і Податкового кодексу», - зазначив він.

На думку І.ГУРНЯКА, не застосування Президентом вето до ПК приведе до ще більшої соціальної напруги в країні.

Він також зазначив, що наметове містечко на Майдані Незалежності існуватиме постійно, а запрошувати підприємців з регіонів планується у певні дні. «Я думаю, що такими ривками ми зможемо дуже довго триматися», - сказав голова координаційної ради Асамблеї.

Представник громадського руху «Відсіч» Михайло СВИСТОВИЧ також висловив упевненість у тому, що жодні поправки у кодексі не змінять його суті: «Кодекс такий складний, що які б поправки не були внесені – все залишиться таким самим».

Крім того, новим ПК відкриваються великі можливості для корупційних дій, вважає представник підприємців Київського авторинку Алла ДІДУХ.

Представник ВО «Україні – чесні вибори” Віталій ДЕМИДЕНКО упевнений, що неможливості набуття чинності ПК можна досягти шляхом вимог накладання вето на закон у цілому, шляхом акцій протесту і масових судових позовів, а також через акції громадянської непокори.

За словами голови Конфедерації вільних профспілок України, народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ, силові структури сьогодні намагаються перешкоджати з`їзду підприємців до столиці.

Нагадаємо, наступний масовий мітинг підприємців на Майдані Незалежності в Києві може відбутися 30 листопада. Як повідомив один з організаторів акції протесту підприємців, виступаючи на мітингу на Майдані Незалежності, ця дата є оптимальною, оскільки, починаючи саме з цього дня, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, за інформацією з Адміністрації Президента, зможе розглянути доцільність підписання або ветування Податкового кодексу.

Крім цього, організатори акцій протесту вважають, що іншою датою масового мітингу може бути 6 грудня. За словами одного з організаторів протестів Оксани ПРОДАН, ця дата є доцільною, оскільки, на її думку, тоді спливає термін, відведений Президенту для ухвалення рішення стосовно Податкового кодексу.

У той же час комендант наметового містечка, член координаційної ради акції протесту Сергій МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що остаточну дату визначить коордрада на своєму засіданні, яке відбудеться найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада відбулась зустріч підприємців в Адміністрації Президента із першим заступником глави АП Іриною АКІМОВОЮ. На цій зустрічі І.АКІМОВА повідомила, що В.ЯНУКОВИЧ зможе ухвалити рішення щодо кодексу починаючи з понеділка.