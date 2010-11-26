Івано-Франківська облрада вимагає від Президента ветувати Податковий кодекс

Івано-Франківська обласна рада вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, учора на першій сесії новообраної обласної ради депутати прийняли звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і підтримали вимоги підприємців.

«Івано-Франківська обласна рада, представляючи інтереси громади Прикарпаття, повністю підтримує акції протесту бізнесового і підприємницького середовища області та вимоги ветувати Податковий кодекс, - наголошується у документі. – Звертаємося до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою ветувати Закон України «Про Податковий кодекс України» і запропонувати Верховній Раді України продовжити реформування податкового законодавства України».

Водночас, він висловив думку, що малому та середньому бізнесу вдасться відстояти свої інтереси.

Довідка УНІАН. 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Він викликав суспільне обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента В.ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.