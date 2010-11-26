Підприємці добилися визнання владою порушень їхніх прав у Податковому кодексі – Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО зазначає, що підприємці добилися визнання владою порушень їхніх прав у Податковому кодексі.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

Аналізуючи перебіг п’ятиденної акції протестів підприємців, які вимагають від Президента не підписувати Податковий кодекс, М.ТОМЕНКО сказав, що сьогодні можна говорити про досягнення, як мінімум, однієї тактичної перемоги: влада визнала шкідливість багатьох норм нового Податкового кодексу, ухваленого представниками провладних фракцій за поданням уряду.

«Більше того, вчорашня зустріч в Адміністрації Президента з представниками підприємців продемонструвала, що президентська сторона визнала несприйняття надмірного розширення прав Податкової адміністрації», - зазначив він.

«Коректно кажучи, цей факт є визнанням, як мінімум, неправдивої риторики урядовців, які під час обговорення поправок до другого читання Податкового кодексу кілька днів у сесійній залі говорили про ідеальний, демократичний текст Податкового кодексу, направлений на підтримку українського бізнесу», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Натомість, на його думку, подальший перебіг акції залежатиме від ще однієї обставини: чи вдасться досягти єдиної консолідованої позиції учасників акції протесту. «Сьогодні складається враження, що всередині організації борються дві взаємопротилежні стратегії. Перша – домогтися поступок від влади в частині, що забезпечує нормальну діяльність малого та середнього бізнесу. Друга – використати акції протесту для створення нової партії, яка б «репрезентувала» малий та середній бізнес для участі в майбутніх парламентських виборів», - сказав віце-спікер.

«Отже, вже сьогодні можна констатувати, що першою тактичною перемогою акцій підприємців є визнання владою того, що Податковий кодекс обмежує права та свободи підприємців», - підсумував він.