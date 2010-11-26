Бельгійські інвестори готові працювати з Україною - посол

Бельгійський бізнес приваблюють в Україні перспективи і задекларована владою воля до реформ.

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні Марк ВІНК заявив у інтерв`ю журналу «Профиль».

Коментуючи приїзд делегації бельгійських підприємців до України, посол відзначив: «Ряд бельгійських компаній змогли досягти в Україні серйозного успіху, хоча інвестиційний клімат тут важкий. Багато компаній зіткнулися зі складнощами вашого ринку, а також з проблемами глобальної кризи».

Серед інших труднощів для іноземних інвесторів М.ВІНК назвав проблеми з податковою і митницею, складності з отриманням компенсації ПДВ, неясності з новим Податковим кодексом.

«Ми не будемо демотивувати бізнесменів, які зацікавилися Україною, хоча знаємо, що тут важко. Це одна з причин, з яких Бельгія підтримує угоду про зону вільної торгівлі Євросоюзу з Україною: як тільки вона буде досягнута – почнеться рух до модернізації української економіки», – впевнений посол.

Як повідомляв УНІАН, з 21 по 24 листопада в Україні перебувала делегація бельгійських бізнесменів на чолі з Принцом Бельгії ФІЛІПОМ.