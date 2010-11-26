Податковий кодекс може призвести до еміграції з країни інженерів, IТ-фахівців і учених - експерт

Податковий кодекс може призвести до чергового сплеску міграції з країни - люди знову масово виїжджатимуть за довгим рублем/доларом.

Про це в інтерв`ю COMMENTS.UA розповіла національний менеджер з рекрутменту кадрового холдингу АНКОР в Україні Наталія ГІЛЕТА.

За її словами, після ухвалення Податкового кодексу найбільше шансів стати активними трудовими мігрантами нової хвилі з`явиться у інженерів, IТ-фахівців, вчених. «При всьому своєму бажанні, наша держава не зможе за короткий термін забезпечити їх новими робочими місцями. А на заводи і фабрики ця категорія співробітників, швидше за все, не піде. Великі зарубіжні компанії купували в Україні IT-послуги у самозайнятих підприємців, оскільки цей спосіб був для них досить дешевий. Але чи захочуть ці компанії відкривати у нашій країні повноцінні офіси і створювати робочі місця в рамках загальної системи оподаткування - велике питання. По суті, експортоорієнтовані фахівці вважатимуть за краще зібрати чемодани і виїхати за кордон», - наголосила Н.ГІЛЕТА.

Експерт вважає, що на українських фахівців у сфері інформаційних технологій, інженерів і учених попит за кордоном, як і раніше, існує. «Набагато складніше працевлаштуватися за межами України буде простим робітникам (найманому персоналу «спрощенців»). Частина підприємців зі Східної України, можливо, відправляться на роботу до Росії. Проте, російський ринок праці після кризи теж ще не дуже пожвавився. РФ із задоволенням запрошує українських менеджерів середньої і вищої ланки у металургію і машинобудування, але не в малий бізнес», - сказала вона.

Довідка УНІАН. 18 листопада п.р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс.

Документом фактично скасовано спрощену систему оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки застосування пільг; скорочується ставка податку на прибуток, водночас розширяється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширяються повноваження податківців.

НК спричинив громадське обурення, масові акції протесту тривають по всій Україні. Підприємці висунули Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ ультиматум - ініціюватимуть проведення Всеукраїнського референдуму про недовіру Президенту і Верховній Раді, якщо В.ЯНУКОВИЧ не ветує Податковий кодекс.

17 листопада прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначав, що проти Податкового кодексу виступають представники бізнесу, які працюють за спрощеною системою оподаткування. «Йдеться про тих людей, які зайняті в системі, яка регулюється спрощеним оподаткуванням, – тією формою компромісу держави щодо тієї частини суспільства, яка залишилася без роботи в результаті економічної кризи 90-х років. Спрощена система була введена, якщо я не помиляюся, в 1997 році, і була реакцією держави на те, що у нас мільйони людей не могли знайти роботу в результаті кризи економіки. Зараз ми виходимо з кризи і зацікавлені в тому, щоб у нас розвивалося виробництво. І ми готові працювати над тим, щоб людям, які змушені через обставинами піти на ринки, була надана висококваліфікована, високооплачувана робота», – сказав М.АЗАРОВ.