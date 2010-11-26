У Хмельницькому близько 1,5 тисяч підприємців проводять мітинг проти ПК

У Хмельницькому на Майдані Незалежності біля облдержадміністрації близько 1,5 тис, підприємців проводять мітинг проти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають гасла: «Податковий кодекс Азарова – ганьба для України», «Влада, пам’ятай, хто тебе годує» та інші.

Також на майдані активісти барабанять у залізні бочки.

За словами голови асамблеї регіональних об’єднань малого та середнього бізнесу Галини КУЛИК, до підприємців приєдналася молодіжна студентська організація «Відсіч».

Також підприємці Хмельницького очікують на приїзд лідера ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА.

Біля ОДА стоїть близько 20 міліціонерів, які охороняють громадський порядок.