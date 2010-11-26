У Кіровоградській області Приватбанк «заговорив» латиською (фото)

Через технічну помилку впродовж кількох годин на плазмових панелях відділення Приватбанку в Новгородці Кіровоградської області вся інформація про послуги, включаючи рекламні ролики, текстові повідомлення і розважально-пізнавальні сюжети, подавалася латиською мовою. Певним чином, присутність Приватбанку одразу в десяти країнах, в тому числі і в Латвії, інколи спричинює нестандартні, а подекуди і кумедні ситуації, зауважили банківські співробітники.

Чутки про "латиську версію" Приватбанку розповсюдилися містечком настільки швидко, що за кілька годин відділення банку відвідали кілька сотень осіб.

"Представництва Приватбанку є не тільки в Україні, але і в багатьох інших країнах, і для кожної країни контент для трансляцій розробляється в Дніпропетровську, - констатували в Приватбанку. - Сталася короткострокова технічна помилка і матеріал, який мав транслюватися в Латвії, був завантажений на плазмові панелі в одному з українських райцентрів".

Примітно, що місцеві мешканці сприйняли нестандартність мовлення як черговий маркетинговий хід (можливо тому, що у відділенні відразу ж стали пропонувати глядачам нові послуги банку). Про збій, тривалістю в дві години, в райцентрі говорили більше двох тижнів. Причому дехто з мешканців вигадував зовсім неймовірні причини тимчасового переходу на латиську мову.

"Чутки були найрізноманітніші, - розповіла місцева мешканка Наталія. - Казали, що Приватбанк привіз до нас своїх латвійських співробітників для обміну досвідом, які тимчасово житимуть в Новгородці".

***За даними офіційного сайту Приватбанку, мережа відділень і філій Приватбанку в Україні налічує 3209 точок. Приватбанк працює в Росії, Латвії, Португалії, Італії, Грузії, Казахстані, Кіпрі, Китаї, Іспанії і Німеччині.